Ítéletidő tombol az USA-ban - videó

Egész államra kiterjedő szükséghelyzetet hirdetett Észak-Dakota kormányzója pénteken a jeges eső és téli vihar okozta károk miatt.



Az Egyesült Államok északi és középső része fölött karácsonykor komoly havazással és jeges esővel, valamint szélviharral vonult át egy téli viharzóna, aminek nyomán Észak-Dakotában is több tízezer ember maradt áram nélkül, és még pénteken is több ezer fogyasztónál szünetelt a szolgáltatás.



A kormányzó közölte, hogy Joe Biden elnöktől szövetségi katasztrófahelyzet kihirdetését is kéri, ami központi források igénybevételét teszi lehetővé a károk elhárítására.

An ice storm heavily impacted Minnesota and North Dakota over the past couple days. Here's a look at some of the tree damage and debris in North Dakota. Power outages remain at just under 10,000 for the region. #NDwx #MNwx #icestorm



pic.twitter.com/vlaL1RdXiJ — Beth Carpenter | TDS Weather (@B_Carp01) December 26, 2023

Észak-Dakotában elsősorban a jeges, illetve ónos eső okozott károkat, ugyanis a csapadék ráfagyott a villanyvezetékekre, amelyek több helyen leszakadtak és villanyoszlopok is kidőltek a viharban.



A veszélyes útviszonyok miatt a hatóságok kénytelenek voltak lezárni egyebek közt a Kanada felé vezető autópályát, miközben az állam fővárosában, Bismarckban csak kedden 175 autóbaleset történt a lefagyott utakon. Az időjárási helyzet lehetővé tette egyes lakónegyedekben, hogy az ott élők a fagyott utcákon korcsolyázzanak.

"I figured, when else would you get an opportunity?!"



Winter weather turned streets in Bismarck, North Dakota, into a giant ice rink, and this skating man took full advantage. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/ZN6H9mQX6b — ABC News (@ABC) December 28, 2023

Az Egyesült Államok nyugati partvidékét péntekre virradóra szökőárhoz hasonlatos óriási hullámok árasztották el, több helyen áradásokat okozva. Tengerparti sétányokon többen megsérültek, miután a több méter magas hullámok elérték a gyalogosok által használt területet is.

A meteorológiai beszámolók szerint Észak-Kalifornia tengerpartját helyenként 8-10, de néhol 12 méter magasságú víztömeg érte el, és hasonló nagyságú hullámok okoztak parti áradásokat a Hawaii-szigetek egy részén is. Az amerikai országos időjárás-előrejelző szolgálat azt közölte, hogy a rendkívüli hullámokat a Csendes-óceánon kialakult vihar hozta létre.