Időjárás

Agrometeorológia: nagy területeken, főleg az Alföldön és a Kisalföldön áll a víz földeken

Az őszi vetések a tartós vízborítást 4-5 Celsius-fok alatt még bírják, de az elmúlt napokhoz hasonló enyhe időt legfeljebb csak három hétig. 2023.12.28 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az országban nagy területeken, főleg az Alföldön és a Kisalföldön áll a víz földeken, amit az enyhe időben nehezen bír a vetés - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki agrometeorológiai előrejelzésében.



Felidézték, hogy a múlt héten pénteken és szombaton nagy területen hullott csapadék, részben hó az országban, a legtöbb a Dunántúl északi felén esett, arrafelé 40-70 milliméter is lehullott két nap alatt, helyenként 20 centiméter hó is összegyűlt. Az elmúlt 30 nap csapadékmennyisége nagy területen meghaladja a 100 millimétert, a 90 napos mennyiség pedig a 200 millimétert, mindkét adat országszerte jelentősen több a sokéves átlagnál. A talajok felső egyméteres rétege az ország döntő részén telített állapotban van.



A hőmérsékletről azt írták, vasárnaptól intenzív felmelegedés kezdődött, a maximumok 10 Celsius-fok fölött, sokfelé 15 fok körül alakultak és éjszakánként is csak gyenge fagyok fordultak elő.



Az országban nagy területeken, de főleg az Alföldön és a Kisalföldön áll a víz földeken. Hozzátették, hogy az őszi vetések a tartós vízborítást 4-5 Celsius-fok alatt még bírják, de az elmúlt napokhoz hasonló enyhe időt legfeljebb csak három hétig, márpedig az Alföldön helyenként már több mint egy hónapja áll a víz.



Az előrejelzés szerint továbbra is marad az enyhe idő, éjszakánként csak gyenge fagyok lehetnek, napközben 10 fok körüli maximumok várhatók, csak a tartósan ködös részeken lesz hűvösebb. Vasárnaptól ismét több hullámban érkezik eső, de csak kisebb mennyiségben.