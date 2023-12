Időjárás

Enyhe idővel ér véget az év, szilveszter napján akár 14 Celsius-fok is lehet

Enyhe idővel ér véget az év: szilveszter napján néhol akár plusz 14 Celsius-fokot is mérhetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a köd, illetve a rétegfelhőzet várhatóan csak lassan zsugorodik, nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és az Észak-Alföldön lehetnek akár egész nap borult, ködös tájak. Érdemi csapadék nem várható. A déli, délnyugati szél az ország délkeleti felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken a tartósan borult, ködös tájakon döntően 3 és 8, a napos vidékeken jobbára 9 és 15 fok között valószínű.



Szombaton nagyobb eséllyel az ország északi felén nagy területen képződik köd és rétegfelhőzet, ezek kiterjedése napközben várhatóan gyorsan csökken, de a borult részeken szitálás előfordulhat. Egyébként fátyolfelhős, napos idő valószínű, a délnyugati, nyugati szél megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul, de a szélvédett, derültebb tájakon gyenge fagy is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 9 és 14 fok között valószínű, a tartósabban borult országrészekben hűvösebb lesz.



Vasárnap, szilveszter napján az éjszaka képződött köd és rétegfelhőzet kiterjedése gyorsan csökken ugyan, de főként az Északi-középhegységben és környékén egész nap borult, párás maradhat az idő. Néhol szitálás előfordulhat, északon estétől, késő estétől eleredhet az eső. A déli szél a Dunántúlon megélénkül, sőt meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul, de a szélvédett, derültebb tájakon gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8 és 14 fok között valószínű, a tartósabban borult országrészekben több fokkal hűvösebb lesz.



Hétfőn, újévre virradóra 2 és 7 fok közötti hőmérséklet várható, majd 5 és 11 fok közé melegszik fel a levegő. Eleinte jobbára borult lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Kora délutánig sokfelé eshet az eső, de délelőtt a Dunántúlon, délután pedig már a Tiszántúlon is megszűnik a csapadék. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként meg is erősödik.