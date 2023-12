Időjárás

Meteorológia: megdőlt a fővárosi melegrekord karácsony első napjának reggelén

Megdőlt a hajnali és a napi melegrekord is hétfőn, karácsony első napján a fővárosban - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a honlapján.



Azt írták, hétfőn, az átlagosnál melegebb, tavaszias karácsonyon megdőlt a fővárosi napi legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja.



Korábban ezen a napon 1950-ben Budapest Országút állomáson 6,5 Celsius-fokot mértek, most Újpesten 6,6 fokot rögzítettek a műszerek.



A meteorológiai szolgálat a Facebook-oldalán egy másik fővárosi melegrekordról is beszámolt: hétfőn napközben Újpesten 13,9 Celsius-fokot mértek, ez kéttized fokkal meghaladja az eddigi, 2022-ben rögzített napi melegrekordot. Hozzátették: a rekordhoz nagyban hozzájárult az élénk, olykor erős nyugati szél.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy hétfőn a Baranya vármegyei Kémesen 18 fokot mutatott a hőmérő, ez ott mintegy 12 fokkal haladja meg az ilyenkor szokásos maximumhőmérsékletet.



Az országos napi melegrekord ugyanakkor nem dőlt meg: 2009-ben ezen a napon Sellyén 21,8 fokot mértek. Sellyén egyébként hétfőn 17,7 fok volt.