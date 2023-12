Téli viharok vetettek véget az enyhe karácsonynak az USA legnagyobb részén

Wisconsin és Minnesota államokban a karácsony előtti napokban évszázados hőmérsékleti rekordok dőltek meg, ami azt is jelentette, hogy 2023 nem hozott "fehér karácsonyt" az általában havas államokban. Milwaukee városában az 1877-ben mért rekordot haladta meg a nappali csúcshőmérséklet, amikor 7 fok volt szombaton és vasárnap, miközben a Minnesota állambeli Rochesterben hétfőn, karácsony napján 12 fokot mértek. A Nagy Tavak vidékén és a középnyugati államokban az átlagosnál 10-15 fokkal volt enyhébb az időjárás. A hétvégén ugyanakkor sűrű köd nehezítette az utazást, több száz repülőjárat törlésével és még több késéssel.



Az enyhe időnek egy nyugat felől érkező téli viharzóna hirtelen vetett véget karácsony napján, ami havazást és erős szelet, illetve fagyos esőt hozott az északnyugati államok síkságaira és hegyvidéki térségeibe. A közlekedési hatóságok a jelentős havazás miatt figyelmeztetést adtak ki Nebraska államban.



Az év utolsó napjaiban az Egyesült Államok legnagyobb részén, a déli államokat kivéve, fagypont alá csökken a hőmérséklet, napközben ugyanakkor szinte mindenütt 0 fok fölé emelkedik majd.



Kanadában szintén szokatlanul enyhe időt hozott a karácsony, és az ünnep előtti napok, így Alberta államban 15 fokot közelítette a napi csúcs, Torontóban pedig néhány nappal korábban mértek 13 fokot.

Air masses are in motion over #USA at 850 hPa tomorrow. The GFS #weather data provide this #winter #wind streamline distribution for 27.12.2023 (https://t.co/VcWApIyc74). pic.twitter.com/npby50QU1z