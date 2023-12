Időjárás

Ötven hókotró takarította folyamatosan Budapest úthálózatát

A téli síkosságmentesítés az aktuális időjárási viszonyok függvényében, de minden esetben a jogszabályokban is rögzített, szigorú prioritási sorrendben történik. 2023.12.24 08:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint 50 hókotró célgéppel takarították folyamatosan Budapest úthálózatát a legmagasabb készültségi fokozatban, miután szombat délutánra újabb intenzív havazás érte el a fővárost - közölte a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. közösségi oldalán szombaton.



Az utak síkosságmentesítését segítette, hogy az FKF péntek éjszaka és szombat napközben is preventív szórást végzett Budapesten.



A közlemény szerint a téli síkosságmentesítés az aktuális időjárási viszonyok függvényében, de minden esetben a jogszabályokban is rögzített, szigorú prioritási sorrendben történik. Először kerülnek sorra a hidak, felüljárók, az autópályák és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai és egyéb közösségi közlekedési útvonalak. Ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek. A mellékútvonal-hálózaton csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.



A közleményben felhívták a figyelmet, hogy az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.



Egyidejűleg kérik a gépjárművel közlekedőket, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak. Azt is kérik az autósoktól, hogy a téli síkosság-mentesítést végző járműveket ne előzzék meg, és figyeljenek a kézi úttisztítást végző emberekre.