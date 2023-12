Időjárás

Meteorológia: egyre melegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe

Szombaton még az ország több pontján havazott, de éjszakától egyre melegebb levegő érkezik a Kárpát-medencébe, és szentestére szinte mindenhol elolvadt a hó. 2023.12.24 08:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombat éjszaka fokozatosan csökkent a csapadék kiterjedése és intenzitása, ezzel egy időben délnyugat felől enyhébb léghullámok érkeztek. A legtovább az északkeleti tájakon tarthat ki a havazás.



Vasárnap napközben a délnyugati áramlás lesz jellemző, a fővárosban és a magasabban fekvő helyeken előfordulhat erős, viharos széllökés. Az országban nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt: délnyugaton akár 10 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, míg északkeleten 2-4 fok valószínű.



Vasárnap az ország döntő részén megszűnik a csapadék, esetleg északkeleten lehet eső. Szentestére szinte mindenhol elolvad a hó, és az ünnepekkor száraz és enyhe időjárás várható, a szokásos 3-4 foknál akár 10 fokkal is többet mutathatnak a hőmérők.



A meteorológiai szolgálat a Facebook-oldalán a havas karácsonyokkal - amikor mindhárom napon, azaz december 24-én, 25-én és 26-án is volt összefüggő hóréteg - kapcsolatban azt írta, azok gyakorisága nagy változékonyságot mutat az elmúlt 122 évben.



A legtöbb havas karácsony az 1930-as évek környékén fordult elő, de gyakran fehér volt a karácsony, ráadásul vastagabb hótakaróval az 1960-as és az 1990-es években is. Tartósan hómentes karácsonyok az utóbbi 10-15 év mellett a 20. század első két évtizedében, valamint az ország déli felén az 1970-es és az 1980-as években is voltak.



Az egész országot lefedő hótakaró ritkán alakul ki karácsonykor. A meteorológiai szolgálat az ország 25 települése esetében vizsgálta meg, milyen gyakorisággal voltak havasak a karácsonyok és mekkora volt a karácsonykor mért legnagyobb hóvastagság. Az adatok szerint a 20. század eleje óta mindössze 9 karácsony (1917, 1933, 1956, 1963, 1969, 1970, 1996, 1998, 2001) volt, amikor mindhárom napon legalább foltokban hó volt, mind a 25 településen. Ezek közül 5 karácsony (1933, 1956, 1963, 1970, 1996) esetében végig összefüggő hótakaró borította az országot.