Időjárás

Változékony lesz a hétvége időjárása

Változékony lesz a hétvége időjárása, több hullámban érkezhet eső, havas eső, hó és a szél olykor viharossá fokozódik. Szenteste napján, vasárnap többnyire 7-12 fok valószínű - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken az ország nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de főként a nyugati, délnyugati tájakon felhősebb lesz az ég. Elszórtan valószínű záporeső, halmazállapot-váltás elsősorban északkeleten fordulhat elő. Az északnyugati, nyugati szelet sokfelé kísérik erős, olykor viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 11 fok között várható, de az északkeleti határszélen pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.



Szombaton jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen várható csapadék, délen, délnyugaton zömében eső, máshol eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Az Észak-Dunántúlon jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat. Sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4 fok között várható, délután általában 1-9 fok valószínű, de délnyugaton melegebb lehet.



Szenteste napján, vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, csak átmeneti szakadozások lehetnek a felhőtakaróban. Elszórtan várható eső, de főleg északon, északkeleten, illetve a hegyekben havas eső, havazás is előfordulhat, majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. Sokfelé megerősödik a nyugati, délnyugati szél. Hajnalban általában mínusz 3 és plusz 5, a havas északkeleti tájakon mínusz 5, mínusz 4 fok várható. Délután többnyire 7-12 fok valószínű, de északkeleten hidegebb idő lehet.