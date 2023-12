Időjárás

Ónos eső miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat vasárnapra

Ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Zala, Somogy és Baranya vármegye területére vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat. 2023.12.09

Veszélyjelzésükben azt írták, szombaton a Dunántúlon hószállingózás, gyenge havazás, havas eső előfordulhat, majd az éjszaka második felében nyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, amely vasárnap fokozatosan kelet felé helyeződik, estére le is vonul.



Míg az északkeleti, északi országrészben főként havazás várható, addig délebbre egyre inkább a havas eső, eső válik jellemzővé, de elsősorban a hajnali, kora délelőtti órákban a Dunántúlon, annak is elsősorban a déli és nyugati felében átmeneti ónos eső is valószínű.



A tartós, többórás ónos eső veszélye miatt vasárnapra Baranya, Somogy és Zala vármegye területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki.