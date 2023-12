Időjárás

Elsősorban a Dunántúlon és Budapest környékén okozott gondokat a hó

Hajnal óta folyamatosan dolgoznak a tűzoltók a havazás okozta károk felszámolásán, elsősorban a Dunántúlon, valamint Budapesten és környékén kérték a segítségüket leszakadt vezetékek, kidőlt fák, eltorlaszolt utak miatt - közölte a katasztrófavédelem csütörtökön délután az MTI-vel.



Az összegzés szerint Budapesten, a III. kerületi Reviczky ezredes utcában több tuja is a járdára zuhant. Szintén a járdára dőlt fák akadályozták a közlekedést a XIV. kerületben, a Gyarmat utcában. Újpalotán, a Nádastó utcában egy olajfa borult rá egy családi ház kerítésére. A XV. kerületi Pöltenberg Ernő utcában pedig egy méretes fa zuhant parkoló gépkocsikra.



A II. kerületben nem lehetett a járdán közlekedni a Járóka utcában a nagy mennyiségű leszakadt havas gally miatt. A Szép Juhászné úton, a Zsíroshegyi úton, a József Attila útján, a Pálvölgyi úton, a Máriaremetei úton, az Alsó Zöldmáli úton, a Tárogató úton is kidőlt fák miatt avatkoztak be a tűzoltók.



A Pest vármegyei Valkón, a 3104-es úton több, egymás mellett lévő fa is kifordult a földből, azokat a villanyvezetékek tartották. Hasonló probléma volt Nagykovácsiban, ahol az úttestre lógott egy vezeték. Ráckevén egy csavart fűzből tört le egy termetes ág, a villanyvezetéken feküdt.



Fejér vármegyében, Dunaújvárosban, a Petőfi ligetben egy általános iskola előtt hasadt le a fáról egy nagy ág.



A Komárom-Esztergom vármegyei Tardoson folyamatosan dőltek rá a fák a 1127-es útra.



Nógrád vármegyében, Érsekvadkerten, a 2203-as úton egy ötméteres és egy kisebb fát kellett eltávolítaniuk az egységeknek.



Veszprém vármegyében, Lesenceistvándnál villanyvezetékre zuhant egy fa, akadályozva a közlekedést - áll a közleményben.