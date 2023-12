Időjárás

Meteorológia: párás, ködös, borult lesz a hétvége

A nap kevés helyen süt ki, jellemzően párás, borult lesz a hétvége időjárása és a köd helyenként tartósan megmaradhat. 2023.12.07 15:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vasárnap újabb csapadék érkezik: északon havazás, havas eső, délen havas eső, eső lesz jellemző. Éjszakánként többfelé fog fagyni, és napközben is csak jellemzően 0 Celsius-fok körüli csúcsértékek várhatók - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken az ország nagyobb részén marad a túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan ködös idő. Némi napsütésre főként a nyugati és északkeleti részeken van esély. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol lehet hószállingózás, szitálás. A délkeletire forduló szelet a Kisalföld és az Alpokalja térségében kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt mínusz 1 és plusz 2 fok között alakul, de a napos részeken enyhébb, a tartósabban ködös tájakon kissé hidegebb lehet az idő.



Szombaton jobbára erősen felhős vagy borult, sokfelé párás, foltokban ködös időre van kilátás, csak kevés helyen szakadozik fel a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, de néhol előfordulhat hószállingózás, szitálás, ónos szitálás. Gyenge marad a légmozgás, csupán Sopron környékén élénkül meg a délkeleti szél. Hajnalban többnyire mínusz 6 és 0 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a havas, szélcsendes vidékeken hidegebb lesz. Kora délutánra mínusz 2 és plusz 4 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap vastagabb frontfelhőzet vonul át nyugatról kelet felé, mögötte délután, este nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Több helyen várható csapadék: az ország északi felén havazás, havas eső, déli felén havas eső, eső lesz a jellemző. Főleg hajnalban és este néhol ónos eső is lehet és ködfoltok is képződnek. Helyenként megélénkül a déli, majd az északnyugati szél. Hajnalban általában mínusz 6 és 0 fok között alakul a hőmérséklet, de a havas, szélvédett tájakon hidegebb lesz. Kora délutánra mínusz 2 és plusz 7 fok közé melegedhet a levegő, északnyugaton mérhetik a magasabb, északkeleten az alacsonyabb értékeket.