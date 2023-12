Időjárás

Meteorológia: a legmelegebb ősz volt az idei

Az idei ősz középhőmérséklete országos átlagban 2,6 Celsius-fokkal meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát, és a 13,3 fokkal a legmelegebb lett 1901 óta - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján közölt évszakértékelésben szerdán.



Méréseik adatait értékelve azt írták, az évszak középhőmérséklete országosan 13,3 Celsius-fok volt, amely a legmagasabb érték a 20. század kezdete óta, és közel 0,8 fokkal haladta meg az eddigi legmelegebb, a 2019-es ősz hőmérsékletét.



Az elemzés szerint mindhárom hónap átlaghőmérséklete magasabb volt az átlagosnál: a szeptember 3,5 fokkal, az október 3,4 fokkal, míg a november 0,8 fokkal. A szeptember a legmelegebb, az október a 3. legmelegebb lett a 20. század kezdete óta. A szeptember-október rendkívüliségét mutatja, hogy a kéthavi középhőmérséklet megközelítette a 17 fokot, míg a korábbi maximum a 15,5 fokot sem érte el.



Az ősz középhőmérséklete az ország legnagyobb részén 12 és 14 fok között alakult, de a déli vármegyékben többfelé a 14 fokot is meghaladta. 10 fok alatti évszakos középhőmérséklet csak a legmagasabb hegyeken fordult elő.



A nyári napok száma - amikor a legmagasabb hőmérséklet elérte a 25 fokot - országosan 28 volt, ami 18 nappal haladja meg az átlagot. Az átlagosnál néggyel több, összesen öt hőségnapot rögzítettek, amikor a legmagasabb hőmérséklet elérte a 30 fokot. Fagyos nap - amikor a napi minimum-hőmérséklet 0 fok vagy az alatti - országos átlagban 10 fordult elő, ami három nappal kevesebb a sokévi átlagnál.



Az elemzés szerint az évszak csapadékösszege az előzetes adatok alapján országos átlagban 197,7 milliméter volt, ami az 1991-2020 közötti évek átlagának, az éghajlati normálnak 125 százaléka. Szeptemberben még az átlagnál 38 százalékkal szárazabb volt az időjárás, majd az október már 9 százalékkal csapadékosabb volt a szokásosnál, a novemberi csapadék pedig az átlag több mint duplája volt, 118 százalékkal haladta meg az éghajlati normált, amivel a 9. legcsapadékosabb november lett 1901 óta.



A legkevesebb csapadék a délkeleti határ közelében esett, míg a legtöbb a tavasz és a nyár után ősszel is a Mátrában hullott. Az északi országrész mellett a Dél-Dunántúlon is nagyobb területen meghaladta az őszi csapadékösszeg a 200 millimétert.



A meteorológiai szolgálat az idei ősz rekordjairól közölte, a legmagasabb nappali hőmérsékletet szeptember 13-án Kiskunfélegyházán mérték, 35,0 fokot, az ősz legalacsonyabb hőmérsékletét pedig Zabarban november 26-án, mínusz 10,5 fokot.



Az ősz folyamán a legtöbb csapadékot, 403,5 milliméternyit Kékestetőn regisztrálták, a legkevesebbet - 125 milliméternyit - Dombegyház állomáson.



Egy nap alatt a legtöbb csapadék Kékestetőn esett: október 27-én 80,5 milliméternyi.

Október 27-én az átvonuló hidegfront során többfelé viharossá fokozódott a szél, Balatonszemesen óránkénti 121 kilométeres széllökést mértek, az Alföldön, Szentes közelében tornádó is kialakult.