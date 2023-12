Időjárás

Havazás - A közútkezelő folyamatosan takarítja az utakat a nyugati országrészben

Folyamatosan végzi a hóeltakarítást és az utak síkosságmentesítését a nyugati országrészben a Magyar Közút Nonprofit Zrt., amely a téli útviszonyok, az ország többi részére is átterjedő havazás miatt szerdán fokozott óvatosságot kért az autósoktól.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, szerda hajnal óta változó intenzitással, de gyakorlatilag folyamatosan esik a hó az ország nyugati részében.



Az előrejelzések szerint szerda késő délutántól a havazás fokozatosan átterjed az ország többi részére is. Az északkeleti, magasabban fekvő területeken, vagyis Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is akár 10-15 centiméternyi friss hó hullhat - figyelmeztettek.



A közútkezelő november 10-e óta folyamatosan téli üzemben végzi a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. Azóta több mint 28 ezer tonna sót és csaknem 1,7 millió liter kalcium-klorid oldatot juttatott ki az országos közúthálózatra a havazás, ónos eső által érintett területekre.



A következő napokban is ütemezetten, folyamatosan - 12 órás váltott műszakokban, 0-24 órában - végzik majd ezeket a beavatkozásokat a szakemberek. Az országos, 31 ezer kilométeres közúthálózaton mintegy 700 munkagépet tudnak bevetni, intenzív havazáskor azonban ezek munkába állítása esetén is megmaradhat a hó a burkolaton.



Ezért arra kérik az autósokat, hogy az időjárásnak megfelelően, óvatosan és körültekintően vezessenek, kizárólag téli gumival felszerelt járművekkel induljanak el, elutazás előtt pedig tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalon.