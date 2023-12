Időjárás

MÁV: az osztrák és a német havazás miatti fennakadások érintik a Budapestre tartó nemzetközi vonatokat

A fennakadások érintik a München, Salzburg, illetve Zürich felől Magyarországra érkező, és Hegyeshalmon, Győrön át Budapestre közlekedő nemzetközi vonatokat is. 2023.12.03 08:33 MTI

Az osztrák és a német vasúti közlekedésben az intenzív havazás miatti fennakadások érintik a Budapestre tartó nemzetközi vonatokat is - tájékoztat honalján a MÁV. A vasúttársaság szombat esti közleménye szerint a MÁV-Start Keleti pályaudvaron lévő ügyfélcentruma segít mindazoknak a budapesti szálláskeresésben, akik nem tudnak elutazni Ausztriába az időjárási helyzet miatt.



Azt írták, az Ausztria, illetve Németország felé utazóknak érdemes tájékozódniuk az ÖBB, a DB, az SBB és a Trenitalia tájékoztatási felületein, illetve ügyfélszolgálatánál. Indulás előtt érdemes érdeklődni az aktuális menetrendről a https://jegy.mav.hu honlapon is.



Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) tájékoztatása szerint intenzív ausztriai és németországi, München környéki havazás nehezíti, lassítja a közlekedést több vasútvonalon is, ezért jelentős fennakadások, késések tapasztalhatók a távolsági és regionális vonatforgalomban - hívja fel a figyelmet a MÁV.



A tájékoztatás szerint a fennakadások érintik a München, Salzburg, illetve Zürich felől Magyarországra érkező, és Hegyeshalmon, Győrön át Budapestre közlekedő nemzetközi vonatokat is.



Hozzáfűzték: Budapest és Bécs között biztosított a nemzetközi vonatok közlekedése, azonban jelentős késések és járatkimaradások előfordulhatnak.



Az ÖBB azt javasolja az utazóknak, hogy amennyiben tehetik, halasszák későbbre az utazásukat, a német vasút (DB) pedig a München környéki utazások elhalasztását kéri - tudatták.