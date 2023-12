Időjárás

Megbénította a német tartományi fővárost az intenzív havazás - videók

A müncheni repülőtér törölte a járatokat. A helyi média szerint ez volt a legnagyobb havazás Münchenben az 1933-as feljegyzések kezdete óta. 2023.12.02 20:17 ma.hu

Rendkívüli hóesés és fagypont alatti hőmérséklet vezetett szombaton káoszhoz a bajor tartományi fővárosban, Münchenben, mivel a téli vihar megbénította a légi és vasúti közlekedést, közúti balesetekhez vezetett, és egy Bundesliga-futballmérkőzést is lefújtak.



Németország nagy részén az elmúlt napokban jeges hőmérséklet uralkodott, a szombati havazás azonban Münchenben volt az eddigi legintenzívebb. A meteorológiai szolgálatok szerint péntek este és szombat kora reggel között több mint 40 centiméter hó hullott, amely a mintegy 6 millió embernek otthont adó müncheni nagyvárost beterítette.

Intense snowfall in Munich, Germany in the last few hours. At least 45 cm fell: this is what the level of snow looked like this morning.pic.twitter.com/KMxp3BYips — Massimo (@Rainmaker1973) December 2, 2023

A veszélyes körülmények miatt legalább 760, a müncheni repülőtérről induló járatot kellett felfüggeszteni - közölte egy szóvivő a CNN-nek. Miután kezdetben szombat délutánig felfüggesztették a légi közlekedést, a müncheni repülőtér később megerősítette, hogy vasárnap reggel 6 óráig zárva tart.

Meanwhile #Munich freezes over.

45Cms of Snow in just a few hours !#ClimateCrisis ? #COP28 pic.twitter.com/GRIbzDDw2l — Dr. T R B Rajaa (@TRBRajaa) December 2, 2023

A törölt járatok között voltak olyanok is, amelyek Dubaiba érkeztek volna, ahol a COP28 klímacsúcsot tartják.

What a view - an almost empty airport in Munich. Thank you to all our guests in Munich for your support during this exceptional situation ❤️. We are helping wherever we can on the ground and apologize that waiting for our hotline currently takes a little longer than usual. pic.twitter.com/CdJvVLcRmv — Lufthansa (@lufthansa) December 2, 2023

A buszok, villamosok és számos vasúti járat közlekedését is felfüggesztették a rossz körülmények miatt - közölte a müncheni tömegközlekedési vállalat. A Deutsche Bahn, a német nemzeti vasúttársaság közölte, hogy a vasúti közlekedés hétfőig "súlyosan érintett" lesz. Az időjárás, amelynek következtében a hőmérséklet jóval nulla Celsius-fok alá süllyedt, Ausztria, Magyarország, Svájc és a Cseh Köztársaság egyes részein is befolyásolta a közlekedést.



A Suddeutsche Zeitung című regionális kiadvány szerint nagyszámú ember rekedt a müncheni főpályaudvaron. "Hajnali egy óra óta itt ülök ezen a helyen" - mondta a kiadványnak egy utas. "Csak azt szeretnénk tudni, hogy van-e még esélyünk kijutni innen".



A müncheni lakosokat figyelmeztették, hogy ne próbáljanak meg autóval közlekedni, hacsak nem feltétlenül szükséges - közölte a város rendőrsége közleményben. Egyes dél-bajorországi lakosokat arra figyelmeztettek a hatóságok, hogy ne hagyják el otthonaikat - jelentette a CNN.



Az alsó-bajorországi rendőrség közölte, hogy legalább 350 beavatkozást hajtottak végre, hogy segítsenek a körülmények által érintett embereknek péntek este - írja a The Guardian. Öt ember megsérült közúti balesetekben - tette hozzá a jelentés.

⚠️ Today's Bundesliga home match against @fcunion_en has been postponed due to extreme snowfall in Munich.



More details ➡️ https://t.co/DNnIiMcdh2#FCBFCU pic.twitter.com/FO4lm5oMV6 — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 2, 2023

A Bayern München és az Union Berlin szombatra tervezett labdarúgó-mérkőzését elhalasztották, a bajor klub közleményében "biztonsági kockázatokra" hivatkozott.



A Bayerischer Rundfunk bajor műsorszolgáltató közölte, hogy a péntekről szombatra virradóra Münchenben mért havazás volt a legtöbb, amelyet az állam fővárosában valaha is regisztráltak a feljegyzések 1933-as kezdete óta.