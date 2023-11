Időjárás

Karácsony Gergely: Budapest útjait jelenleg is 47 síkosságmentesítő és hókotró gép takarítja

Már az éjjel preventív szórást végeztek a magasabban fekvő utakon és a hidakon, hogy a most érkezett hó már alásózott utakra hulljon, nehezítve ezzel az útpályák lefagyását.

Budapest útjait jelenleg is 47 síkosságmentesítő és hókotró gép takarítja szigorú sorrendben: először jönnek a hidak, felüljárók, az autópályák és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai és egyéb közösségi közlekedési útvonalak, ezt követően a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek - közölte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtök kora délután Facebook-oldalán.



Azt írta, már az éjjel preventív szórást végeztek a magasabban fekvő utakon és a hidakon, hogy a most érkezett hó már alásózott utakra hulljon, nehezítve ezzel az útpályák lefagyását.



A mellékútvonal-hálózaton csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés. A közjárdák és a kerékpárutak síkosságmentesítését további 6 munkagéppel folyamatosan végzik.



A főpolgármester arra kér mindenkit, legyen fokozottan óvatos. Továbbá kéri az autósokat, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, és lehetőleg téli gumiabronccsal felszerelt járművekkel közlekedjenek, és vigyázzanak a városban dolgozó munkatársaira is.



Fontos, hogy vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban résztvevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött értelemszerűen tisztább az útburkolat - hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely.



A főpolgármester kitért arra is, hogy az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.