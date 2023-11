Időjárás

Több hullámban érkezik változatos halmazállapotú csapadék a hétvégén

Több hullámban érkezik változatos halmazállapotú csapadék december első hétvégéjén: pénteken kiadós mennyiség esőre, szombaton pedig esőre, havas esőre, havazásra kell készülni erős, néhol viharos széllel, majd vasárnap kisüt a nap. Nagy lesz a hőmérséklet-különbség az északkeleti és a déli országrészek között: szombaton napközben mínusz 1 és plusz 15 fok között lesz a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken többnyire borult lesz az ég, és az ország nagy részén továbbra is esőzés várható. Többfelé kiadós csapadékmennyiség gyűlhet össze, a legtöbb a Szombathely-Debrecen vonal széles sávjában valószínű. A déli megyékben délutántól fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet és ezzel együtt a csapadékhajlam is szűnik. Az északira, északkeletire forduló szél általában mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 16 Celsius-fok között valószínű, északkeleten lesz a leghidegebb, a déli határ közelében lehet majd 10 fok felett a hőmérséklet.



Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult időre van kilátás, napos időszakok főleg délkeleten lehetnek délelőtt. A nap folyamán északnyugat felől délkelet felé vonul egy csapadékzóna, amelyből zömmel eső esik majd, északnyugaton vegyes halmazállapotú, majd az esőt délkelet felé haladva is egyre inkább havas eső, havazás váltja fel. Az északnyugati, északi szelet többfelé erős, az Észak-Dunántúlon néhol viharos lökések kísérik. A hajnali mínusz 1 és plusz 8 fokról mínusz 1 és plusz 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet és általában több órára kisüt a nap. Erősen felhős körzetek főleg egy keleti összeáramlási zóna mentén lehetnek. Helyenként előfordul hózápor. Az északnyugati szelet élénk, az Észak-Dunántúlon sokfelé erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között várható, de szélcsendes fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Kora délutánra mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet.