Meteorológia: fokozott veszélye van az ónos esőnek a főváros térségében

A magasban megkezdődött melegedés a következő órákban lassan érezteti hatását, ráadásul vastagabb rétegben maradhat alul fagypont alatt a hőmérséklet. 2023.11.30 11:34 MTI

Fokozott veszélye van a tartós, intenzív ónos esőnek a főváros térségében csütörtök délután és este - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán a friss mérési adatokra hivatkozva.



Közölték: az időjárási helyzet veszélyessége, bizonytalansága, valamint "rendkívüli összetettsége" miatt csütörtök délelőtt 10 órakor egy extra szondát engedtek fel Budapestről, és várhatóan délután 4 órakor még egyet fellőnek.



A délelőtti mérés eredménye szerint az előrejelzésekhez képest az alsóbb rétegek is már telítettek, illetve kissé hidegebb is van, ennek a következménye a reggel megkezdődött havazás is.



A magasban megkezdődött melegedés a következő órákban lassan érezteti hatását, ráadásul vastagabb rétegben maradhat alul fagypont alatt a hőmérséklet, így csütörtök délután, este fokozott veszélye van a tartós, intenzív ónos esőnek a térségben - írták.



Azt kérték, mindenki vegye komolyan a helyzetet, tájékozódjon az aktuális útviszonyokról, és kövesse a veszélyjelzést.