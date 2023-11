Időjárás

Meteorológia: a legtöbb ónos csapadékra itt kell számítani

Csütörtök estig a legtöbb - akár öt millimétert is meghaladó - ónos csapadékra a Dunakanyar, valamint Nógrád és a Mátra térségében lehet számítani - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hozzátették: éjszaka, ahogy enyhül az idő, egyre északkeletebbre, Borsod irányába tolódik az ónos csapadékkal érintett terület.



A veszélyjelzésben azt írták, csütörtökön délnyugat felől egyre több felé várható csapadék, az ország nagyobb részén esőre lehet számítani, de délelőtt a Dunántúli-középhegység területén előfordulhat átmeneti ónos eső, a magasabban fekvő részeken akár jelentős mennyiség is eshet.



Az ország északkeleti harmadán ugyanakkor kezdetben havazni fog, ami délután, este délnyugat felől egyre nagyobb területen fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe válthat.



Legtovább az északi, északkeleti határ közelében tarthat ki a havazás, az Északi-középhegység, Észak-Szabolcs, valamint a Dunakanyar térségében általában 5-15 centiméter friss hó hullhat, de lokálisan akár 15 centiméternél több is összegyűlhet. A főváros térségében is kialakulhat kora délutánig több centiméteres hótakaró.



A délutáni óráktól a fővárosban főleg a budai hegyekben, majd a Dunakanyar és az Északi-középhegység térségében is egyre nagyobb területen tartós ónos váltja fel a havazást, így vastag jégpáncél alakulhat ki. Estig a legtöbb, akár öt milliméternél is több ónos csapadékra a Dunakanyar, valamint Nógrád és a Mátra térségében lehet számítani. Éjszaka - ahogy enyhül az idő - egyre északkeletebbre, Borsod irányába tolódik az ónos csapadékkal érintett terület.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a halmazállapot-váltás határa, a várható csapadékfajták területi kiterjedése és mennyisége nehezen előrejelezhető, az időjárási helyzet függvényében ónos esőre piros riasztás is kiadhatnak.



A meteorológiai szolgálat a tartós, többórás ónos eső veszélye miatt csütörtökre Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Pest vármegye területére másodfokú figyelmeztetést adott ki. Gyenge ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Baranya, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Veszprém, Zala vármegyék területén.



Az előrejelzés szerint az Alföldön egy nyugat-kelet irányú sávban jelentős, területi átlagban 20 millimétert meghaladó mennyiségű eső eshet csütörtök éjfélig, de pénteken további tartós, kiadós eső várható.