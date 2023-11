Csaknem kétmillió ember áramellátását vágta el vihar a déli orosz régiókban - sokkoló videók

Csaknem kétmillió ember maradt áramszolgáltatás nélkül Oroszország déli és Ukrajnától elcsatolt régióiban, Dagesztánban, a Krasznodari területen, a Krímben, Rosztov, Herszon és Zaporizzsja megyében, valamint a Donyecki és a Luhanszki "Népköztársaságban" - közölte hétfőn az orosz energiaügyi minisztérium a Telegram-csatornáján.



A Vesztyi FM állami hírrádió összesítése szerint a viharban négy ember vesztette életét, és tucatnyian megsérültek. A part menti szállásokról és lakóingatlanokból mintegy négyszáz ember kellett kimenekíteni.



Az energetikai tárca szerint a hálózat helyreállításán megerősített munkarendben dolgoznak, ám az ítéletidő hátráltatja a javítást. Az áramszolgáltatás helyreállításában több mint 2100 ember és 783 speciális berendezés vesz részt.



Korábban a helyi hivatalos források azt közölték, hogy donyecki régióban 525 ezer, a luhanszkiban pedig mintegy 23 ezer felhasználó maradt áram nélkül az orkánerejű szél miatt. Magában Donyeckben 190 ezer embert vágtak el az áramellátástól a kidőlt fák.



Roman Vilfand, az orosz hidrometerológiai szolgálat tudományos igazgatója szerint a Krímben az időjárás-megfigyelés mintegy másfél évszázada alatt nem volt még ilyen erejű vihar. A félszigeten, ahol házakat és utakat öntött el a víz, félmillió ember maradt villany nélkül, és a vízellátás is megszakadt, több városban szükségállapotot vezettek be.



A félszigeten akadozik a mobilkommunikáció és az internet is. A szevasztopoli Akváriumban mintegy 800 állat pusztult el, köztük ritka egyedek is.



A Krasznodari régióban Anapában és Adlerben fák dőltek ki, Szocsiban a tenger elárasztotta a parti területeket, a repülőteret pedig lezárták.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután meghallgatta a katasztrófa sújtotta területek kormányzóit, az érintett régiók megsegítésére utasította a kormányt.



Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányfője kijelentette, hogy a régiót az elmúlt négy évtized legkomolyabb hóesése érte. Az utak megtisztításán az éjszaka folyamán csaknem háromezer ember több mint kétezer géppel dolgozott. Mihajlovszkojéban 24, Novo-Ieruszalimban pedig 25 centiméter hó esett. Moszkvában 22 centiméteres hóvastagságot mértek.

Sochi Submerged: Russian Seaside Resort Swamped Following Unprecedented Storm



The storm has hit various southern regions of Russia, and has claimed the life of at least one person in Crimea. #Bettina #Storm #Russia #Weather #WeatherUpdate #WeatherReport pic.twitter.com/lJ8PsEO0YT