Fennakadásokat okozott az első hó Szerbiában

Fennakadásokat okozott az első hó Szerbiában, főként az ország déli részén, ahol utakat zárt el, áramvezetékeket szakított el a havazás.



A szerbiai közszolgálati televízió (RTS) beszámolója szerint az erőteljes havazás miatt a délnyugat-szerbiai Nova Varosban jelentős károk keletkeztek a villanyvezetékekben; több mint kétezer háztartás maradt áram nélkül. A Zlatar-hegység lábánál fekvő településhez vezető utakat folyamatosan takarítják, de nehéz az átjárás. Áramkimaradások vannak a Zlatibor-hegységhez közeli Sjenicán és környékén, valamint a délkelet-szerbiai Srvljig térségében is.



A közép-szerbiai Dobri Do közelében két embert mentett ki a tűzoltóság egy hóban elakadt autóból, míg a délkelet-szerbiai Kriva Fejánál a tűzoltók egész éjszaka dolgoztak, hogy egy elakadt autóbusz 24 utasát kimentsék.



A Kopaonik-hegységben két napja erőteljesen esik a hó, a hótakaró vastagsága már elérte a 40 centimétert. Az utakat ott is folyamatosan tisztítják, de hólánc nélkül senkinek nem javasolják a közlekedést.



A téli szolgálat munkatársai folyamatosan tisztítják az utakat, ám a hóátfúvások, valamint a havazás miatt kidőlt fák további fennakadásokat okoznak.



Az RTS beszámolója szerint Szerbia hegyvidéki területein egyre vastagabb a hótakaró, így várhatóan több településen is rendkívüli helyzetet hirdetnek majd.



Az előrejelzések szerint hétfőn nem kell havazásra számítani, kedden azonban az ország egész területén hullhat a hó.

