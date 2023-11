Időjárás

Havazás és viharos szél bénította meg a közlekedést Románia délkeleti részén - videó

Kiadós havazás és viharos szél bénította meg a közlekedést vasárnap Románia délkeleti megyéiben, ahol lezárták a tengeri kikötőket, a júniusban felavatott brailai új Duna-hidat, a fővárost a Fekete-tenger partjával összekötő A2-es és a Konstancát elkerülő A4-es autópályát.



Dobrudzsára - a Fekete-tenger partján lévő Konstanca és Tulcea megyére - valamint a szomszédos Galati és Braila megyére harmadfokú (vörös) riasztást adott ki vasárnap délutánig a meteorológiai szolgálat az óránként 100 kilométeres sebességet is meghaladó szél miatt.



A romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) szerint a térségben 36 főutat lezártak, mivel a hófúvásban sok helyen a nullát megközelítő értékre csökkent a látótávolság, a viharos szél pedig folyamatosan hótorlaszokat hord az úttestre.



A szél miatt lezárták Románia valamennyi fekete-tengeri és folyami kikötőjét, és akadozik a vasúti közlekedés is. A Konstanca felől érkező vonatoknál több mint háromórás késést jelzett a bukaresti Északi pályaudvar tabellája.



A tűzoltókat sokhelyütt az úttestre, parkoló autókra dőlt fák eltakarításához riasztották. Varnap reggel több mint negyedmillió háztartás villamosenergia-ellátása szünetelt Kelet-Romániában, ahol a szél több helyen letépte a vezetékeket.



Hóvihar tombol, óránként 85 kilométeres sebességű szél fúj a Déli-Kárpátokban is, a hegyvidéken másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. A Paring-hegységből szombat este a hegyimentők hoztak le egy a hóban elakadt, ötventagú csoportot, amelynek tagjai az időjárási figyelmeztetések ellenére sem mondtak le az előre kifizetett kirándulásról.



A román fővárosban elsőfokú (sárga) riasztás van érvényben, a bukaresti nemzetközi repülőtéren zavartalan a közlekedés.

Odesa-Reni motorway (a road to Romania and Moldova) is closed down for all means of transport because the weather is a bit unfavourable. pic.twitter.com/LrcwRDGkwJ — OscarDomesticated (@OscDomesticated) November 26, 2023

Situation in Izmail, Ukraine near the border with Romania.https://t.co/G4Kpi9KEJy pic.twitter.com/kk9FKSf6ax — Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) November 26, 2023