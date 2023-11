Időjárás

Téliesre fordul az időjárás, erős fagy és havazás várható a hétvégén

Téliesre fordul az időjárás a hétvégén. Pénteken front érkezik, elszórtan esővel és erős széllel, majd szombaton és vasárnap már többórás napsütés várható, de erős lesz a szél és helyenként hózápor is előfordulhat. A hőmérséklet visszaesik: a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap már csak 0 és plusz 5 fok között alakul, hajnalban pedig országos fagyra kell készülni - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a többé-kevésbé összefüggő frontális felhőzet mellett több helyen kevés napsütésre is van esély. Elszórtan várható eső, zápor, a hegyekben esetleg hózápor. A nyugatias szél élénk, a nap első felében több helyen erős, a Kisalföldön és a hegyekben időnként viharos lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.



Szombaton felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel, helyenként előfordul zápor, majd egyre inkább hózápor és egy-egy hózivatar is kialakulhat. Hajnalban délnyugaton ónos szitálás sem kizárt. Az északkeleti szélvédett körzetekben ködfoltok képződhetnek. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és plusz 2, a maximum 2 és 7 fok között valószínű.



Vasárnap felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel, helyenként előfordulhat hózápor, délnyugaton vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 1, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul.