Időjárás

Meteorológia: szerda éjjel országszerte fagy várható

Szerda éjszaka országszerte fagy várható, pénteken pedig markáns hidegfront érkezik, amely mögött hétvégére téliesre fordul az időjárás - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat videójából.



Az előrejelzés szerint szerda éjszaka országszerte fagy lesz, mínusz 2 és mínusz 6 Celsius-fok közé hűl a levegő, a fagyzugokban ennél 1-2 fokkal hidegebb is elképzelhető. Északon fátyolfelhős lesz az ég, északkeleten pedig vastagabb lehet a felhőzet, de csapadék nem várható.



Csütörtökön derült, gyengén felhős idő valószínű, északkeleten délután, este is maradhatnak felhősebb körzetek. Ott 3-4 fokig emelkedik a hőmérséklet, az ország nagy részén 5-10 fok várható a délutáni órákban.



Pénteken markáns hidegfront érkezik, a front átvonulását elszórtan kíséri zápor, mögötte pedig feltámad és megerősödik az északnyugati, északi szél, amellyel hideg, sarkvidéki levegő érkezik, hétvégére elárasztja a Kárpát-medencét. A hidegfront mögött visszatérnek az éjszakai fagyok, vasárnap már országszerte ez lehet a jellemző és napközben is csupán néhány fokkal emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet. A napsütés mellett a többször megnövekvő felhőzetből hózápor lehet.



Az előrejelzések szerint a jövő hét első felében is marad a télies időjárás.