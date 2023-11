Időjárás

Hétvégén csökken a csapadékhajlam, de addig...!

Pénteken ismét többfelé várható eső, szombaton és vasárnap változékony időre kell készülni, a hőmérséklet napról napra csökken - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, és összességében többfelé várható időszakos eső, zápor, több helyen jelentős mennyiség eshet. A késő délutáni, esti óráktól a hegyvidéki tájakon halmazállapot-váltás is előfordulhat. Az északnyugati szél erős lesz, a Dunántúlon nagy területen viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.



Szombaton az ország keleti, északkeleti harmadán még erősen felhős ég lesz a jellemző, szórványosan esővel, záporesővel, majd vékonyodik a felhőtakaró. Máshol felhőátvonulásokra lehet számítani többórás napsütéssel és csak néhol alakul ki zápor. A hegyekben, illetve az északkeleti, keleti országrészben havas eső, egy-egy hózápor is lehet. Az északnyugati, északi szelet erős, főként a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0-5 fok között várható, néhány szélvédett helyen mínusz 1, mínusz 3 fokot is mérhetnek. Kora délután 3, 9 fok valószínű.



Vasárnap hajnalban a szélvédett tájakon ködfoltok képződhetnek. Napközben eleinte főleg fátyolfelhőzet várható, majd egy front vastagabb felhőzete vonulhat át az ország felett északnyugatról kelet felé, és helyenként előfordul kisebb eső, zápor. A hegyekben, illetve északkeleten néhol havas eső, egy-egy hózápor is kialakulhat. Az északnyugati, majd délnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban többnyire mínusz 4 és plusz 1, a szélvédett részeken mínusz 5, mínusz 6 fokot is mérhetnek. A csúcsérték 4 és 9 fok között valószínű.