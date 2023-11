Időjárás

Annyi sarki fényt láthatunk ezek a télen, mint amennyit az elmúlt 20 évben

Ezen a télen a csillagászat szerelmesei és a természetbarátok az elmúlt két évtized leglenyűgözőbb északi fényjelenségére számíthatnak a tanulmányok szerint. Izgalmas látványnak ígérkezik. 2023.11.12 14:16 ma.hu

A sarki fény, amelyet néha északi fényként is emlegetnek, egy látványos természeti jelenség, amely az éjszakai égboltot vibráló árnyalatokkal festve az egész világon lenyűgözi az embereket.



A tudósok az elmúlt 20 év legjobb északi fényjelenségeit jósolják,több napja már kaphattunk némi kóstolót is, de az idei tél az aurora megfigyeléseknek a siker éve lesz.



A Nap várhatóan eléri a "napmaximumot", vagyis a nagyjából 11 éves aktivitási ciklusának csúcspontját.



Miután 2019 decemberében az elmúlt évszázad legalacsonyabb napmaximuma következett be, nagy várakozás előzi meg a közelgő időszakot.



Njål Gulbrandsen, a Tromsøi Geofizikai Obszervatórium, a Norvég Sarkvidéki Egyetem (UiT) részlegének űrfizikát tanulmányozó tudósa kijelentette: "Arra számítok, hogy több sarki fény aktivitása lesz, mint az elmúlt 20 évben volt".



Több napvihar keletkezik, ahogy a Nap egyre közelebb kerül a zenitjéhez, ami a szokásosnál délebbre viszi a látható sarki fény mennyiségét.



"Az ok, amiért az aktivitás most jelentősen megnövekedett, elsősorban ennek a 11 éves napciklusnak köszönhető" - folytatta.



További szempont, hogy az előző napciklus gyenge volt, így a jelenlegi aktivitás szintje lehet a legmagasabb az elmúlt több mint 20 évben.

Januártól 2024 októberéig, ami lélegzetelállító sarki fényjelenségeket hoz magával.



Hol látható Európában az északi fény?

A lélegzetelállító sarki fények Európa déli régióiban is láthatóak lesznek.



Melyek a legjobb területek a sarki fény megfigyelésére?

Észak-Norvégia, Finnország és Svédország északi részei, Izland, az Egyesült Államok és Kanada északi része, valamint Grönland déli része jellemzően a legjobb helyek az északi fény megfigyelésére. Ám napmaximumok esetén sokkal szélesebb területen látni.