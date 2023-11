Időjárás

Árvizeket és földcsuszamlásokat okoz a heves esőzés Szlovéniában - videók

Árvizeket és földcsuszamlásokat okoz a heves esőzés Észak-Szlovéniában és a tengermelléki, Primorska régióban - közölte a helyi sajtó vasárnap.



Az északi régióban, Bledben, Kranjban, Zirovnicában és Kamnikban elárasztott épületek miatt kellett riasztani a tűzoltókat, Bohinj térségében pedig egy átszakadt folyó földcsuszamlásokat okozott.



Kranj városában az éjszaka folyamán az erős szél megrongált egy transzformátorállomást, néhány háztartás áram nélkül maradt.



A tengermelléki, Primorska régió északi részein néhány utat elöntött a víz, az erős széllökések pedig fákat csavartak ki. Piran és Izola tengerparti városokban a tenger elöntötte a partvidék alacsonyan fekvő területeit. A bóra szél pedig a közlekedésben okozott fennakadásokat.



A környezetvédelmi ügynökség jelentése szerint az eső a nap közepére eláll, és az égbolt kitisztul, ugyanakkora a Vipava, a Savinja, a Száva, a Kolpa és a Krka folyó továbbra is árad.



Az időjárás várhatóan a jövő héten stabilizálódik.

Slovenia is experiencing some of the worst floods in recorded history. Huge parts of the country are completely flooded. I'm heartbroken 💔 #poplave pic.twitter.com/51vB0XC1pS — SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) August 4, 2023

When the occupiers blew up the Kakhovska HPP, the people of #Slovenia immediately extended a helping hand to the Ukrainian rescuers. That is why today emergency workers are helping to overcome the consequences of the flood in Slovenia. 🤝 pic.twitter.com/8TcbSNp1Ql — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 13, 2023

⚡A interesting week ahead for Europe.

Storms are heading into Western Europe, with windstorm #Ciarán for the UK and France.

Floods also expected in #Italy, #Austria, and #Slovenia. pic.twitter.com/yG4JkAxWVX — X News Monitor (@xNewsMonitor) October 30, 2023