Ciarán - videón a pillanat, amikor egy anyára és babájára tör a vihar

A bébimonitor örökítette meg a drámai pillanatot, amikor egy anya megmentette kislányát, miután a nagy szél betörte a hálószobájuk ablakát.



"Úgy éreztem, valami nem stimmel, majd betört az üveg" - mondta Jessica O'Reilly az ITV News-nak a pillanatról Jersey-i otthonukban, amely a brit Csatorna-szigetcsoport legnagyobb és legdélibb szigete.

A mother sleeping next to her baby jolted awake moments before the bedroom window was blown inwards by strong winds from Storm #Ciarán. pic.twitter.com/tIsqZSjyJD