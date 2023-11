Árvíz

A horvát tengerpart több városát is elöntötte a tenger a Ciarán szélvihar nyomán

2023.11.04

Dalmácia és Isztria szerte megemelkedett a tengerszint a Ciarán szélvihar nyomán, és több várost is elöntött a víz - írta a Jutarnji List című horvát napilap szombaton.



Sibenik történelmi központjának egy része víz alá került, a heves széllökések villanyoszlopokat és fákat csavartak ki pénteken.



Splitben sem volt sokkal jobb a helyzet, ahol a város egy részét szintén elöntötte a tenger, és több ház is megrongálódott. A magas tengerszint a környező szigeteken, Hvaron, Bracon, Visen és Korculán is problémákat okozott.



Mivel Split térségben száz kilométeres sebességgel fújt a Dalmáciában jugo néven ismert, a Földközi-tengerről induló kelet-délkeleti irányból fújó meleg páradús szél, felfüggesztették a hajóforgalmat.



A Kvarner-öbölben a vihar nagy károkat okozott Abbáziában (Opatija). A helyi média jelentése szerint a viharos hullámok elmosták a tengerparti sétány, a Lungomare egy szakaszát, és megrongálták a kerítést. Biztonsági okokból ezt a részt lezárták a járókelők elől.



A viharos széllökések a közlekedésben is fennakadásokat okoztak. Az ország egy részén korlátozásokat vezettek be, így többek között az emeletes buszokra. Pénteken egy kamiont is felborított a szél.



A horvát hidrometeorológiai intézet a legmagasabb fokozatú, vörös riasztási szintről, közepes fokozatú, narancssárga szintre mérsékelte a szombatra vonatkozó előrejelzését.

They didn't need the pickup truck anyway.



This was Storm Ciaran... pic.twitter.com/JYFjeDNWNG — Mike Jay | ♌ | ENTJ-T | (@LayeredStrange) November 2, 2023

Mindeközben Görögországban

These waves have so much energy they crash in angry, irregular patterns on a balmy 22C Nov 3rd. Flies and mosquitos still vicious in Northern Greece, unheard of for this time of year.#ciaran #climatecrisis pic.twitter.com/1umhamvFVf — George Tsakraklides (@99blackbaloons) November 4, 2023

The wormhole which takes humanity and the entire planet to their next dimension: welcome to the constellation of Hell #ClimateCrisis #Ciaran



Italy

pic.twitter.com/l6tQqlV0Ol — George Tsakraklides (@99blackbaloons) November 3, 2023

Mindeközben Olaszországban

Mindeközben Franciaországban

Tempête #Ciaran : spectaculaire vidéo de la tempête dans la nuit de mercredi à jeudi. Le mur d'une maison a été aspiré par le vent, vers la commune de Plouzané dans le Finistère. (Facebook - Alert Brest info) pic.twitter.com/jlZhLt25q3 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 4, 2023