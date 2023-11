Időjárás

Agrometeorológia: a csapadékos időjárás kedvezett az őszi vetésű gabona fejlődésének

Az elmúlt egy hétben a hőmérséklet továbbra is 5-6 Celsius-fokkal magasabban alakult az ilyenkor szokásosnál, jellemzően 17-20 fok közötti maximumokat mértek és éjszakánként sem hűlt le számottevően a levegő. 2023.11.03 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt két hét enyhe, de gyakran csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett az őszi vetésű gabonák korai fejlődéséhez - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



Hozzátették, hogy október egésze csak északon és a Dunántúl déli részén volt esősebb az átlagosnál, az Alföld nagy részén, különösen a déli felén csak fele, kétharmada esett az ilyenkor szokásos mennyiségnek. A felszínközeli talajréteg az elmúlt két hétben egyre nagyobb területen nedvesedett át, a felső 20 centiméter a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében többfelé telítődött, de a Viharsarokban még mindig száraz. A középső talajréteg nedvességtartalma is növekedett, de az Alföldön még igen száraz, ahogyan a fél méternél mélyebb rétegbe sem sok nedvesség jutott eddig az ország túlnyomó részén.



Az elmúlt egy hétben a hőmérséklet továbbra is 5-6 Celsius-fokkal magasabban alakult az ilyenkor szokásosnál, jellemzően 17-20 fok közötti maximumokat mértek és éjszakánként sem hűlt le számottevően a levegő.



Az elemzés szerint a legtöbb helyen már befejeződtek az őszi betakarítási munkák. Az őszi vetéseknek nagy szüksége volt az esőre, a repce igen jól fejlett, többnyire 6-8 leveles állományok a jellemzőek. A búza vetéséhez valamint a csírázáshoz, keléshez is jól jött a meleg mellett a csapadék. Az árpára már egyre többfelé jellemzőek a bokros állományok, a búza pedig 1-3 leveles, néhol 3-5 leveles állapotban van a vetés időpontjától függően.



A folytatásban is csapadékos marad az időjárás, és lassú lehűlés veszi kezdetét. Az előttünk álló egy héten 15-35 milliméter csapadékra kell számítani, északon és nyugaton valószínű a nagyobb, délen és keleten a kisebb mennyiség. A legmelegebb órák hőmérséklete jellemzően 12 és 17 fok között alakul majd, és a jövő héten már a talajmenti fagyok sem lesznek ritkák.