Időjárás

Csapadék- és szélrekord dőlt a pénteki ciklon nyomában

Kiadós csapadékot, viharos széllökésekkel kísért zivatarokat, sőt még egy tornádót is hozott a pénteki ciklon, a zivatarokat nyarat megszégyenítő peremfelhők kísérték - számolt be róla az Időkép.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a ciklon az október 27-re vonatkozó eddigi szél- és csapadékrekordot is megdöntötte.



Szélrekord: 121 km/óra, csapadékrekord: 80,5 mm



Balatonszemesen az áthaladó zivatart orkánerejű, 121 km/órás széllökés kísérte, ami új napi országos rekord.



Csapadék tekintetében Kékestetőn hullott a legtöbb eső, egészen pontosan 80,5 milliméter. Az eddigi rekordot egy 1929-es érték tartotta, akkor Farkasgyepűn 62 millilimétert mértek.