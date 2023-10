Energiaválság

EM: szeptember végéig is sokkal kevesebb áramot és gázt használtunk a tavalyinál

A múlt hónapban a nyárias időjárás miatt is 43,4 százalékkal maradt el a lakossági gázfogyasztás a tavaly szeptemberitől. 2023.10.21 15:24 MTI

A múlt év azonos időszakához képest 15,7 százalékkal csökkent a hazai gázfelhasználás 2023 első három negyedévében. Januártól szeptemberig 1,07 milliárd köbméterrel kevesebb földgáz fogyott, a megtakarításból nagyjából kétharmad-egyharmad arányban vette ki a részét a gazdaság és a lakosság. Áramból 7 százalékos volt a mérséklődés az esztendő első kilenc hónapjában - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM).



Hozzátették, a bőséges gázkészlet mellett a visszafogott felhasználás is erősíti a hazai ellátásbiztonságot. A lakossági gázfelhasználás 17,4, a gazdasági szereplőké pedig 14,7 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. A számokat háromhavi bontásban vizsgálva az első negyedévben összesen 23,3 százalékos visszaeséshez képest a második-harmadik negyedéves csökkenés csak egyszámjegyű - írták.



A múlt hónapban a nyárias időjárás miatt is 43,4 százalékkal maradt el a lakossági gázfogyasztás a tavaly szeptemberitől. A 2022 első kilenc hónapjában országosan felhasznált közel 6,9 milliárd köbméterrel szemben idén szeptember végéig kevesebb mint 5,8 milliárd köbméter gáz fogyott el - közölte a tárca.



A hazai tárolókban elérhető bőséges gázmennyiség is a megfelelő felkészültséget igazolja a már megkezdődött fűtési szezonra. A több mint 6,3 milliárd köbméteres készlet 97 százalékos töltöttséget jelent. A fogyasztásarányos adat 64 százalék, ezzel az egyik legkedvezőbb mutató Európában, több mint duplája az uniós átlagnak.



A minisztérium emlékeztetett, a legutóbbi fűtési szezonban a megelőzőhöz viszonyítva mintegy negyedével kevesebb földgáz fogyott.



A Központi Statisztikai Hivatalnak az MVM Csoport adatszolgáltatásán alapuló összesítése szerint a 2023 vizsgált időszakában felhasznált árammennyiség 2264,4 gigawattórával volt alacsonyabb a 2022-es azonos időszakénál. Így összességében és a negyedévek átlagában is hozzávetőleg 7 százalékos a megtakarítás.



A közleményben hangsúlyozták, a kormány az átlagfogyasztásig fenntartott rezsicsökkentéssel Európa legalacsonyabb gáz- és áramárait biztosítja a magyar családok számára. A hazai lakossági átlagárhoz képest a földgázért a svédeknek tízszer, a hollandoknak és íreknek hatszor, a villamos energiáért pedig az íreknek megközelítőleg ötször, a cseheknek és németeknek négyszer többet számláznak.



"A kormány Brüsszel és a baloldal állandó támadásai ellenére a háborús időkben is kitart a rezsicsökkentés védelme mellett". Az év első kilenc hónapjában a rezsivédelem költségei 1105 milliárd forintot tettek ki. Az utolsó negyedévben összesen mintegy 255 milliárd forint fedezi a földgáz- és távhőszolgáltatások kapcsolódó kiadásait. A Rezsivédelmi Alap a jövő évi költségvetésben is a magyar családok terheinek mérséklését szolgálja - írta az EM.