Időjárás-elemzés

Meteorológia: rekorddömpinget hozott a nyárias idő

Az október 20-ai szokatlanul meleg, nyárias idő több rekordot is hozott - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján szombaton.



Azt írták: Pér repülőtér állomáson a leghűvösebb órákban sem csökkent a hőmérséklet 19,5 Celsius-fok alá, ezzel megdőlt az országos napi legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja. Korábban ezen a napon Szeged belterületén 15,9 fokot mértek, még 2019-ben.



Megdőlt a legmagasabb maximum-hőmérséklet országos napi rekordja is: Tiszaalpáron 30,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ez jócskán meghaladja a korábbi 26,9 fokos rekordot, amit Adonyban mértek 2019-ben.



Hozzátették: a fővárosba a délkeleti széllel három új rekord "érkezett": a János-hegy állomáson 78 kilométer/órás (21,6 m/s) széllökést mértek, ezzel megdőlt a napi legnagyobb széllökés fővárosi rekordja. Korábban 2021-ben 21 m/s-ot mértek ezen a napon a János-hegyen.



Szintén a János-hegyen dőlt meg a napi legmagasabb minimum-hőmérséklet fővárosi rekordja: mindössze 13,6 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet. A korábbi rekorder Budapest Zugliget volt, ahol 2019-ben 13,5 fokot mértek.



Megdőlt a fővárosi legmagasabb maximum-hőmérséklet napi rekordja is: Budapest Pestszentlőrincen 27,1 fokig emelkedett a hőmérséklet. Korábban ezen a napon 2019-ben Budapest belterületén 25,6 fokot mértek.