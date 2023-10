Időjárás

Meteorológia: pénteken akár 30 Celsius-fok is lehet

Csütörtökön szubtrópusi léghullámok érkeznek az ország fölé, pénteken pedig gyakorlatilag biztosan megdől a napi országos maximum-hőmérsékleti rekord, sőt számottevő esély van arra, hogy a csúcsérték - október második felében példa nélküli módon - elérje, sőt meghaladja a 30 Celsius-fokot - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán szerdán.



Azt írták: a nyugat-európai markáns ciklon előoldalán déli, délnyugati áramlással, rendkívüli intenzitással dől be az afrikai eredetű meleg légtömeg Közép-Európa térségébe, amely még a Germán-lengyel-alföld déli részét is eléri. Az Európa északi, északkeleti országait elárasztó hideg, sarkvidéki levegő hatása pedig kérészéletűnek ígérkezik, a múlt hétvégi számításokkal ellentétben nemhogy egyáltalán nem lesz hatással Közép-Európa időjárására, hanem a hét legvégére a szárazföld peremterületeire szorul vissza - tették hozzá.



Az előrejelzés szerint a szubtrópusi léghullámok erőteljes beáramlása csütörtökön kezdődik, pénteken pedig tetőzik a meleg, ekkor gyakorlatilag biztosan megdől a 26,9 fokos napi országos maximum-hőmérsékleti rekord, amelyet 2019-ben Adonyban mértek - írták, hozzátéve, számottevő az esély arra, hogy a csúcsérték - október második felében példa nélküli módon - elérje, sőt meghaladja a 30 fokot.



Azt írták, a markáns ciklon hidegfrontja - eső, zápor, esetleg zivatar kíséretében - szombaton vonul át az ország fölött, és több fokkal visszaveti a hőmérsékletet, de még így is az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb maradhat az idő.