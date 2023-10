Időjárás

Időjárás - több mint 23 fokot mértek Dabason október este!

1901 óta az idei volt a legmelegebb szeptember, szinte júniusi volt a középhőmérséklet, de az október elejére sem panaszkodhatnak a vénasszonyok nyarát kedvelők. 2023.10.07 09:54 ma.hu

Pénteken is az átlagosnál melegebb, száraz idő volt sok napsütéssel, inkább csak a nap első felében voltak felhősebb körzetek. Bár éjszaka is besodródtak kisebb-nagyobb felhőtömbök északnyugat felől az országba, így is nagy területen le tudott hűlni jelentősebben a levegő hajnalra, reggelre - "kutya hideg" talán nem volt, legalábbis fagypont alá még most sem csökkent a hőmérséklet - írta Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Lássuk mi lesz szombaton!

Ami várható : sok napsütés, változóan felhős idő, élénk, helyenként erős délnyugati, nyugati szél, 20-26 fok. Ami nem várható: csapadék!