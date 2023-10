Időjárás

Meteorológia: az ország egyes részein az átlagosnál 40-50 órával többet sütött a nap szeptemberben

Nemcsak a mérések kezdete óta legmelegebb szeptember volt az idei, de az ország egyes részein az átlagosnál 40-50 órával is többet sütött a nap - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán szerdán.



Közlésük szerint a szeptemberi meleg időt a havi napfénytartam adatok is alátámasztják, jó pár helyen az átlagosnál 40-50 órával többet sütött a nap. Ez annak köszönhető, hogy a hónap időjárását nagyrészt anticiklonok határozták meg, azaz felhőoszlató hatások érvényesültek - tették hozzá.



A bejegyzéshez készített infografika szerint Szombathelyen az előző hónapban 254 órát sütött a nap, 57 órával többet, mint szeptemberben általában.



A legtöbbet Pakson sütött a nap szeptemberben, ez 52 órával haladta meg az átlagot. Veszprém is 52 órás többletet tudhat magáénak, itt a hónapban összesen 256 órát sütött a nap.



Győrben és Nyíregyházán 41-41 órás napsütési többletet regisztráltak, Békéscsabán és Debrecenben 46-46 óra, Pécsen és a Tisza-tónál 47-47, Nagykanizsán pedig 48 óra volt az eltérés az átlagostól.