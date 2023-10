Időjárás

Meteorológia: 1901 óta az idei volt a legmelegebb szeptember, szinte júniusi volt a középhőmérséklet

Az idei szeptember a legmelegebb volt 1901 óta; a hónap jelentős részében anticiklonok határozták meg az időjárást, amik a száraz és napos idő mellett segítették a tartósan magas, nyári hőmérsékletek fennmaradását, ami végül egy átlagos júniussal felérő hőmérsékletű szeptembert eredményezett - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a honlapján.



A meteorológiai szolgálat a mérései alapján azt írta, szeptemberben a középhőmérséklet országosan 19,6 Celsius-fok volt, ami 3,6 fokkal haladta meg az 1909-2020 közötti évek átlagát. A 19,6 fokos szeptemberi középhőmérséklet 0,4 fokkal haladja meg az eddigi rekordert, 1942 szeptemberét, és az idei volt az első, 19 fokot meghaladó szeptember 1942 óta. Ez a magas érték az átlagos júniusi középhőmérséklet közelében van, ami 19,8 Celsius-fok - írták.



Hozzátették: a három nyári hónap mellett tehát 2023-ban a szeptemberi középhőmérséklet is 19 fok felett alakult, hasonlóra 1901 óta csak egyszer, 2018-ban volt példa, akkor a májusi középhőmérséklet haladta meg a 19 fokot a három nyári hónap mellett.



A havi középhőmérséklet térbeli eloszlásáról azt írták, az Alföld jelentős részén 20 fok felett alakult az idei szeptember, kisebb körzetekben 21 fokot meghaladó értékek is előfordultak. A Dunántúlon nagyrészt 18 és 20 fok között volt a középhőmérséklet, 18 fok alatti értékek csak a hegyvidéki területeken, elsősorban az Északi-középhegység területén voltak, de még a Kékesen is meghaladta a 15 fokot a középhőmérséklet az év kilencedik hónapjában.



Országos átlagban a középhőmérséklet az idei szeptember minden napján meghaladta az 1991-2020 közötti átlagot, 12 napon pedig az átlagnál 4 fokkal is melegebb volt. Szeptember 13-án és 22-én a napi középértékek az adott napra vonatkozóan a legmagasabbak voltak 1901 óta. Országosan a legmagasabb napi középhőmérséklet szeptember 13-án volt a hónapban, akkor 22,3 fokot mértek.



Hozzátették: nemcsak a középhőmérséklet, hanem az átlagos napi minimumhőmérsékletek alapján is a legmelegebb volt az idei szeptember.



A napi minimumhőmérsékletek országos átlaga a teljes hónapra 13,3 foknak adódott, ami 0,1 fokkal haladja meg az eddigi legmagasabb, 1994. szeptemberi értéket és 2,6 fokkal az 1991-2020-as átlagot. Több napon az éjszakák a szokásosnál jóval melegebbek voltak, és szeptember 12-én, 22-én és 23-án is megdőlt a napi legmagasabb minimumhőmérséklet országos rekordja - írták.

A maximumhőmérsékletek is nagyon magasan alakultak: a hónap túlnyomó részét 25 fok feletti csúcsértékek jellemezték. A teljes hónapra a napi maximumhőmérsékletek országos átlaga 26,9 Celsius-fok volt, aminél magasabb értékek 1901 óta csak két évben, 1932-ben (27,0 fok) és 1947-ben (27,4 fok) fordultak elő. Szintén az idei szeptember extrémitását mutatja, hogy a hónap áltagos maximumhőmérséklete közel egy fokkal meghaladta a 2023. júniusi értéket.



A közép- és minimumhőmérsékletekkel ellentétben az átlagos maximumhőmérséklet nem volt a legmagasabb 2023-ban, fél fokkal elmaradt az 1947. szeptemberitől. Hozzátették: 1947-ben a hónap első hete még inkább átlag alatti hőmérsékleteket hozott, majd szeptember harmadik hetében volt tartós a hőség, valamint a hónap végén is 28 fok körüli értékeket rögzítettek. Idén egy rövid lehűlést kivéve az 1947-es hőségtől ugyan elmaradva, de sokkal kiegyenlítettebben alakultak a maximumok, jellemzően 25 és 30 fok között.



Ez a tartósan 25 fok feletti hőmérséklet a nyári napok számában - amikor a 25 fokot eléri a maximumhőmérséklet - is meglátszik, mivel szeptemberben országos átlagban 23 nyári nap fordult elő, ami legmagasabb érték a 20. század eleje óta, és egy nappal haladja meg az 1932-es és kettővel az 1947-es szeptember nyári napjainak számát, emellett 5 nappal több, mint ami 2023 júniusában volt.



Több napon is előfordult 30 fokot meghaladó hőmérséklet, de jellemzően inkább 30 fok alatt maradtak a csúcsértékek. Hőségnapból - amikor legalább 30 fokig melegszik a levegő - országos átlagban idén négy volt, ami magas érték, de nem tekinthető kiugrónak. A legtöbb hőségnap 1901 óta szeptemberben 1947-ben volt, amikor a 2023-as érték több, mint kétszerese fordult elő.



A 2023 szeptemberében mért legmagasabb hőmérséklet Magyarországon 35,0 fok volt, ezt szeptember 13-án, Kiskunfélegyházán regisztrálta a meteorológiai szolgálat.