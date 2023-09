Időjárás-előrejelzés

Vihar - Riasztást adtak ki hevesebb zivatar veszélye miatt ezekre a járásokra

Vasárnap napközben elsősorban a Dunától keletre várható zivatarok kialakulása, amelyeket felhőszakadás, viharos széllökés és jégeső kísérhet. A légkör csak vasárnap éjszaka kezd megnyugodni.



Ahogy szombaton, úgy vasárnap is, a Dunántúl keleti részén, illetve a középső országrészben területi átlagban is nagy mennyiségű csapadékra van kilátás. A legtöbb eső egy délnyugat-északkelet tengely mentén várható, hozzávetőlegesen a Pécs-Salgótarján közötti széles sávban. Ebben a sávban a lehulló csapadék mennyisége mindkét nap általában 15 és 45 milliméter közé becsülhető, de lokálisan ennél jóval több, akár 60-70 milliméter is hullhat.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy szombat estétől a Dunántúl nyugati, északnyugati felén, valamint északkeleten az északi irányba forduló szél megerősödik, helyenként viharos lökések is lehetnek, és csak vasárnap estefelé várható a szél mérséklődése.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, hogy ahol erős szél várható, a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket vigyék fedett helyre, az autósok pedig lehetőleg ne parkoljanak fák alatt. Ha valakit autóvezetés közben ér el a vihar, lassítson, vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul. Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.