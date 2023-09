Időjárás

Hétvégén többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani

A hőmérséklet a tartósabban csapadékos tájakon jelentősen visszaesik, de keleten, délkeleten még marad a nyáriasan meleg, 30 Celsius-fok körüli maximum-hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Péntek délelőtt még északkeleten helyenként felhős vagy ködös lehet az idő, és ott még előfordulhat eső, zápor. Nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami olykor szűri a napsütés. Csapadék az ország döntő részén nem valószínű, azonban késő délutántól, estétől nyugat felől megvastagszik a felhőtakaró és a Nyugat-, valamint az Északnyugat-Dunántúlon már lehetnek záporok, zivatarok is. A déli, délnyugati szél nagy területen élénk, az Észak-Dunántúlon erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között várható.



Szombaton nagyrészt erősen felhős, illetve borult lesz az ég, néhány órás napsütés főleg a Tiszántúlon lehet. Sokfelé várható eső, zápor, zivatar és helyenként jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A déli, majd északnyugati, északi szelet sokfelé erős, zivatarban viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-20, a délutáni órákban 16-31 fok valószínű, a tartósabban csapadékos nyugati vidékeken mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.



Vasárnap általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég és többfelé várható eső, záporeső, zivatar, helyenként jelentős mennyiség is hullhat. Az északi, északkeleti szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 28 fok között valószínű, a tartósabban csapadékos tájakon lesz a hűvösebb, keleten, délkeleten a melegebb idő.