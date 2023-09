Időjárás

Folytatódik a nyáriasan meleg idő a héten is

A héten is folytatódik a nyáriasan meleg időjárás 25-30 Celsius-fokos maximumokkal. A kedden érkező hidegfront nem hoz számottevő lehűlést, de néhány helyen előfordulhat zápor, zivatar. Péntek délután azonban újabb hidegfront érkezik, emiatt majd többfelé kell számítani esőre és a hétvégén a legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton már csak 20 fok körül alakul, délkeleten azonban még 31 fok lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn sok napsütésre lehet számítani, de fátyolfelhők érkeznek, és gomolyfelhők is képződnek. A csapadéknak kicsi az esélye, a déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, főként a Kisalföldön megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.



Kedden egy hidegfront szakadozott felhőzete vonul át az ország felett nyugatról kelet felé, emellett rövidebb-hosszabb időre a nap is kisüt. Szórványosan számítani lehet záporra, zivatarra. A déli, majd a nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatar környékén viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható.



Szerdán a Dunántúlon túlnyomóan napos idő várható, de a Dunától keletre a többórás napsütés mellett több gomolyfelhő képződik, és ott néhol zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, a minimum-hőmérséklet 11 és 17, a csúcsérték 24 és 29 fok között alakul.



Csütörtökön is gomolyfelhős, napos időre lehet számítani, de hajnalra északkeleten rétegfelhőzet képződhet, amely napközben lassanként gomolyosodik, megszűnik. Csapadék nem valószínű. Többfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a déli szél. A hajnali 11-16 fokról 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Pénteken többórás napsütést követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A déli szelet többfelé élénk, erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 13-19, a maximum 25 és 32 fok között várható.



Szombaton közepesen, illetve erősen felhős ég lesz a jellemző és több helyen is előfordulhat eső, zápor, zivatar. A még jellemzően déli szél élénk, olykor erős lehet. Hajnalban 13-20, a délutáni órákban 21-31 fok valószínű, nyugaton mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.



Vasárnap közepesen, illetve erősen felhős ég lesz a jellemző, és ezen a napon is több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar. A szél egyre inkább északira fordul, és megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 31 fok között valószínű, nyugaton mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.