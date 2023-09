Időjárás

Meteorológia: szeptemberben is folytatódott a nyár

Szeptemberben is folytatódott a nyár: a hónap első 13 napján napközben országos átlagban 28,3 Celsius-fokig melegedett a levegő, ami a második legmagasabb a 20. század eleje óta. 2023.09.15 14:14 MTI

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán azt írta: augusztus végével nem ért véget a nyári idő, folytatódott szeptemberben, és a hónap első 13 napjának középhőmérséklete országosan is 20,2 fok volt, ami a nyolcadik legmelegebb 1901 óta. Hozzátették: a derült időjárás miatt nagy volt a napi hőingadozás, éjjel már inkább le is tudott hűlni a levegő, ezért a 12,7 fokos átlagos minimumérték nem kiemelkedő.



Napközben viszont országos átlagban szeptember 1. és 13. között 28,3 fokig melegedett a levegő, ez a második legmagasabb érték a 20. század eleje óta, és csak 0,1 fokkal maradt el az 1954. évitől - jegyezték meg.



Az adatok szerint szeptember 12-én országosan 31,4 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, ami a szeptember 10. utáni napokat tekintve a 15. legmelegebbnek számít 1901 óta.



A meteorológiai szolgálat elemzésében azt írta, a legjelentősebb kánikula szeptember 10. után az 1947-es évben fordult elő. Akkor annyira tartós hőség volt, hogy a szeptember második dekádjának - azaz szeptember 11. és 20. között - átlagos maximuma is megközelítette a 32 fokot, csaknem 4 fokkal meghaladva a második legmagasabb, 2011. évi értéket.



Az aktuális előrejelzések alapján a következő napokon is maradnak a nyárias hőmérsékletek, és ugyan az 1947-es értéket nem közelítik meg, idén szeptember középső harmada nagyon melegnek számít, várhatóan 27 és 28 fok közötti átlagos maximumhőmérséklettel - írták.