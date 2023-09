Időjárás

Hidegfront érkezik, néhány napra megszűnik a kánikula és több helyen várható csapadék

Szerda éjjel hidegfront éri el Magyarországot, főleg az ország északi, északnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, egyes helyeken rövid idő alatt jelentős mennyiség is eshet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda délutáni videójából.



Az előrejelzés szerint a hidegfront érkezése az éjszakai órákban várható, főleg az ország északi, északnyugati felén megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulnak ki. Az ország déli felén kisebb a csapadék esélye. A hőmérséklet csütörtök hajnalban 13-20 Celsius-fok között alakul.



A szél nyugatira, északnyugatira fordul, és csütörtökön már élénk széllökésekre kell számítani, főként a magasabb területeken erős széllökések is előfordulhatnak.



Csütörtökön sok felhőre kell számítani, főleg a Dunától keletre, míg a Dunántúlon pár órás napsütésre van kilátás. Itt a délutáni óráktól csökken a csapadél esélye, ugyanakkor a Dunától keletre még délután is többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat, különösen az ország északkeleti megyéiben. A hőmérséklet visszaesik, csúcsértéke 21-29 fok között alakul majd az ország legnagyobb részén, a legmelegebb a délkeleti területeken lesz.



Péntektől ismét szárazabb, nyáriasan meleg idő várható, a következő időjárási front a jövő hét első napjaiban érkezhet.