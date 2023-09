Időjárás

Napos idővel indul a hét, majd hidegfront érkezik, lehűléssel

Napos, meleg idővel indul a jövő hét, majd a hét közepén hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, a front mögött pedig visszaesik a hőmérséklet és a hétvégén már 30 Celsius-fok alatt alakulnak a délutáni maximumok. 2023.09.10 16:21 MTI

Hétfőn felhőtlen vagy derült időre van kilátás, csapadék nélkül. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de az Alpokalján időnként megélénkül a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.



Kedden is még napos, száraz időre lehet számítani, fátyolfelhőkkel, kevés gomolyfelhővel, a déli szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható.



Szerdán még döntően napos idő várható fátyolfelhőkkel, de gomolyfelhők is képződnek. Általában nem lesz csapadék, de a nap második felében főleg az ország északnyugati harmadán előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délnyugati, majd a Dunántúlon a nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül, főként zivatarban megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában 10-18, a csúcsérték 27-34 fok között valószínű, nyugaton mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.



Csütörtökön egy hidegfront szakadozott felhőzete vonul nyugatról kelet felé, emellett többórás napsütésre lehet készülni. Több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-18, délután 22-29 fok valószínű, délkeleten lesz a melegebb.



Pénteken az ország nyugati harmadán napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, másutt erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Főleg a középső és a keleti országrészben helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Többfelé megerősödik az északnyugati, északi szél. A hajnali 7-15 fokról 21 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Szombaton napos idő valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel, néhol kialakulhat zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A minimum-hőmérséklet jobbára 7-15, a maximum 23-28 fok között várható.



Vasárnap is napos időre van kilátás gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel. Néhol előfordulhat záporeső, zivatar, és több helyütt megélénkül a délkeleti, déli szél. Hajnalban általában 7-15, a délutáni órákban 24-30 fok várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.