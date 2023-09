Szeptemberi hőségrekord Angliában

Az év legforróbb napját élte át Anglia szombaton. A brit meteorológiai szolgálat bejelentette azt is, hogy szeptemberben még soha nem volt ilyen hosszú, folyamatos hőség Nagy-Britanniában.



Az intézet szombat este ismertetett adatai szerint a London nyugati határában fekvő Heathrow repülőtéren napközben 32,7 fokot mértek. Ez az idei év eddigi legmagasabb nagy-britanniai hőmérséklete, még nyáron sem volt ennyire meleg az országban.



Szombat volt a hatodik olyan nap egymás után, amikor meghaladta a 30 fokot a napi csúcshőmérséklet.



A brit meteorológia hangsúlyozta, hogy ebben a hónapban még nem volt példa ilyen sokáig tartó hőségre Nagy-Britanniában.

. . . 112 Years Ago // September 9, 1911



~ RECORD HEAT IN ENGLAND ~



.. 33rd day of Summer on which the temperature of London exceeded 80

.. The 6th day on which it reached 90

.. The drought has been equally remarkable