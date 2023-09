Világvége

Hőségriadót rendeltek el Párizsban és környékén

A francia főváros környéki Ile-de-France régió és Centre-Val de Loire régió 14 megyéjében másodfokú hőségriasztást léptetett életbe péntek délben a francia meteorológiai szolgálat, amire még soha nem volt példa az év ezen időszakában.



Először fordul elő, hogy "a nyári időszakon túl is narancssárga hőségriasztás lép életbe, amióta 2004-ben bevezették a jelenségre vonatkozó riasztási készültséget" - közölte a Météo-France. A szolgálat szerint a szeptemberben"példátlan" hőhullám, amely ötödik napja tart, hozzájárult ahhoz, hogy Párizsban jelentős légszennyezés alakuljon ki.



Péntek este a Saint-Denis-ben megrendezésre kerülő rögbi-világbajnokság nyitómérkőzését forró (sötétedés után is 28 Celsius-fokos) és szennyezett levegőben fogják lejátszani, miután egy hete Párizsban - Franciaország számos más részéhez hasonlóan - minden nap 30 fok feletti hőmérsékleteket mérnek.



A legmagasabb hőmérséklet továbbra is 34 és 36 Celsius-fok között várható a meteorológusok szerint, Centre-Val de Loire régióban 37 fokos csúcshőmérsékletekkel, s a Météo-France szerint a következő napokban az éjszakai hőmérsékleteket tovább fognak emelkedni.



Enyhülésre csak a jövő hét elejétől számítanak a szakemberek.