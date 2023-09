Időjárás

Agrometeorológia: jó az idő az éréshez

A hét eleje óta derült, száraz, meleg időjárás kedvez a kapás növények érésének - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



Azt írták, a felszín közeli talajréteg az ország túlnyomó részén megfelelő mértékben tartalmaz nedvességet, különösen az északkeleti országrészben bőséges a felső 20 centiméter víztartalma. A középső és mélyebb rétegek főként az Alföldön szárazabbak, többfelé kritikusan szárazak, de az év ezen időszakára általában ez a jellemző.



Hozzátették: az idei nyáron országszerte több csapadék hullott a tavalyinál. Az éghajlati sajátosságoknak megfelelően a nyugati és az északi országrészben esett a nagyobb mennyiség, jellemzően 200-300 milliméter, míg az Alföld nagy részén csak 100-180 milliméter. Előbbi területek csapadékosabbak, míg az Alföld jelentős része szárazabb volt a sokéves átlagnál. A szokásosnál több fokkal hűvösebb és melegebb periódusok egyaránt előfordultak, így összességében a három nyári hónap hőmérséklete csak kevéssel alakult a sokéves átlag fölött.



Közölték azt is, a kukorica és napraforgó érését gyorsította az augusztus végi hőhullám. Az augusztus első hetében hullott bőséges csapadéknak is köszönhetően sokfelé szépen fejlettek az állományok. A kukorica fajtától függően az érés különböző fázisaiban jár, sokfelé látni már nagyobb részt száraz állományokat, de vannak táblák, ahol még a zöld levelek vannak túlsúlyban. A napraforgó a növényszáradás fázisában van, erre is jellemzőek a jól fejlett állományok. További csapadékra már nincs szüksége sem a kukoricának sem a napraforgónak, a mostani meleg, száraz idő kedvezően hat az érésre.



Az őszi káposztarepce vetése is elkezdődött, a magágy előkészítéséhez, a vetéshez és a magok keléséhez az ország nagyobb részén kedvező a talaj fölső rétegének nedvességtartalma, az Alföldön vannak az ideálisnál szárazabb területek.



A következő egy hétben nem várható számottevő változás az időjárásban, hajnalonként többnyire 11-14 fok közé hűl le a levegő, a nappali csúcsértékek pedig 26-31 fok között alakulnak. Változásra jövő hét közepén lehet számítani: szerdán a Dunántúlon már csapadék is előfordulhat, csütörtöktől pedig a hőmérséklet is visszaeshet néhány fokkal, de drasztikus lehűlés akkor sem valószínű.