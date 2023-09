Vihar

Itt lesz ma vihar - térképpel

Hevesebb zivatar kialakulásának veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki néhány délkelet-magyarországi járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délután.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Csongrád-Csanád és Békés vármegye egyes járásaiban a következő órákban hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



A meteorológiai szolgálat közölte: a kora reggel képződött zivatarok kora délutánra megszűnnek, illetve elhagyják az országot, de a Dunától keletre észak felől újabb hullámban várható zivatarok kialakulása, amelyek délután, este az Alföld déli, délkeleti részére helyeződnek át. Vasárnap délután főként az Alföldön akár heves zivatarok kialakulására is van esély. Estére várhatóan mindenhol lecseng a zivatartevékenység.



A zivatarokat intenzív csapadék, erős, óránkénti 50-80 kilométeres, viharos széllökések, valamint jégeső kísérhetik. Heves zivatarokban felhőszakadás, erősen viharos széllökés, esetleg 3 centimétert meghaladó jég is előfordulhat.



Napközben kisebb eséllyel a nyugati határ mentén is besodródhatnak zivatarok.



A meteorológiai szolgálat vasárnapra Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére adott ki másodfokú figyelmeztetést hevesebb zivatarok kialakulásának veszélye miatt.