Időjárás

Svájcban már bőszen havazik - videók

Az alpesi völgyben elterülő bájos, svájci üdülővárosban augusztus legvégére beköszöntött a tél: míg itthon a forrósággal küszködünk, a közel 1500 méteres magasságban fekvő városban havazik - adta hírül az Időkép.



A Matterhorn északi lábánál elhelyezkedő, 1620 méteres magasságban található Zermatt térségében szintén nagy pelyhekben hullik a hó. A várható heves esőzések miatt figyelmeztetés van érvényben Svájc keleti régióiban, jelenleg az ország nagy részén 13-16 fokban szakad az eső.



Az Alpok 2-3000 méteres csúcsain is mindenütt fagy, de az alacsonyabban fekvő területeken is lényegesen kellemesebb az idő, mint nálunk. Itthon már annak is örülünk, ha 30 fok alá megy a hőmérséklet - az északnyugati országrészben például már egészen kellemes az idő a korábbi napokhoz képest.

Let it snow 😉

Highly desired fresh snow on Swiss #glaciers this morning observed by @VAW_glaciology real-time cams on Findelgletscher, Zermatt, 2700 masl.

Some more is to come... pic.twitter.com/OIiY27IKd8 — Matthias Huss (@matthias_huss) August 28, 2023

Good afternoon everyone,



Would you swap our weather for the weather they have in the Swiss Alps today, yes #snow in Saas-Fee city (1800m above sea level)



Video: Jens Guntzel pic.twitter.com/9Fi77yKFAs — Kernow Weather Team (@KWTWeather) August 28, 2023