Hőség

Meteorológia: megdőlt a legmagasabb minimum-hőmérsékleti országos rekord

Ismét megdőlt a hajnali melegrekord a fővárosban: szombat hajnalban a János-hegyen csupán 24,6 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel új fővárosi és országos rekord is született - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján vasárnap.



Azt írták, az erre a napra vonatkozó országos és fővárosi legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is megdőlt.



Eddig a 2011-ben Lágymányoson mért 23,4 fok és a Szeged belterületen regisztrált 24,5 fok volt a napi szélsőérték - jegyezték meg.



Közölték azt is, hogy szombaton ugyan új napi maximum-hőmérsékleti rekord nem született, a Derekegyházon mért 38,6 fok azonban megegyezik az 1992-ben Komáromban mért legmagasabb maximum-hőmérséklettel.