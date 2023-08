Időjárás

Meteorológia: vasárnap még forróság várható, utána hullámzó frontrendszer érkezik

Vasárnap még 32-39 Celsius-fokos maximumhőmérsékletre van kilátás, de a jövő hét első felében változás várható az időjárásban: hétfőn eléri az északnyugati országrészt egy hullámzó frontrendszer, de a hűvösebb, frissebb levegő az Alföldre valószínűleg csak szerdán érkezik meg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat délutáni videójából.



Az előrejelzés szerint a Kárpát-medencét továbbra is forró, szubtrópusi eredetű légtömeg tölti ki. Szombat este az országtól északnyugatra, északra záporok, zivatarok húznak majd el, amelyek beérhetnek Magyarország területe fölé is, a hőmérséklet hajnalra 20 Celsius-fok körülire csökken.



Vasárnap napközben szikrázó napsütés várható, azt csak néhány helyen szűri majd fátyolfelhő. A csúcshőmérséklet 32 és 39 fok között várható és akár a napi melegrekord is megdőlhet.



Hétfőn nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye, mert egyre közelebb kerül az országhoz egy hullámzó frontrendszer. Ez előbb az északnyugati országrészt éri el, így ott már hétfőn 30 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Az ország délkeleti részébe egy-két napos "csúszással" érkezik meg a hűvösebb, frissebb levegő, addig ott tikkasztó forróságra kell számítani - derül ki a meteorológiai szolgálat előrejelzéséből.